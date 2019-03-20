- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله” ، أمس الثلاثاء، إطلاق صاروخين باليستيين على تجمعات لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وأفاد المركز الإعلامي لـ”أنصار الله” في تغريدة على “تويتر” بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت بصاروخ باليستي نوع بدر 1-P معسكرا تدريبيا لقوات التحالف والجيش اليمني في جبل النار بجيزان.
ونقل المركز عن مصدر في القوة الصاروخية، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف التحالف والقوات اليمنية.
وأضاف أن سيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى المعسكر المستهدف عقب استهدافه.
إلى ذلك، أطلقت “أنصار الله” صاروخا باليستيا آخر من ذات النوع على تجمع للجيش اليمني قبالة الخوبة في محور جيزان، حسب المركز.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تستهدف معسكر للتحالف السعودي وتجمع للجيش اليمني بصاروخين باليستيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.