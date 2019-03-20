الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع تنظيم “داعش” الإرهابي

الخليج 365:

اتهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، بالتحالف مع تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس في كلمة ألقاها أمام سكان قرية فينتيتشوف في منطقة كارلوفي فاري غرب الجمهورية التشيكية: “لماذا تهاجم (تركيا) الأكراد؟ لأنها الحلف الحقيقي لتنظيم داعش”. وفقا لما نشرت القنوات المحلية.

وأشار الرئيس إلى أن هناك، “معلومات تؤكد أنه عندما كان تنظيم “داعش” يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية والعراقية، فقد كانت تركيا تلعب دور الوسيط في بعض العمليات اللوجستية في إمدادات “داعش”، مؤكدا أنه أفضل دليل على ذلك “إمدادات النفط وما شابه ذلك”.

وأعلن ميلوش زيمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “عول على أسلمة تركيا. وعلى الأرجح دولة تعتنق الأيديولوجية الإسلامية، من المنطقي أن تكون قريبة من المتطرفين الإسلاميين، وتنبع من هذا المنطق، وعلى العكس، تهاجم الأكراد”.