الظلم ظلمات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليس هناك أسوأ من الظلم والإصرار عليه واستغلال السلطة والنفوذ للحكم على الآخرين فكيف ان كان المحكوم عليه برئيا وتم إطلاق سراحه بعد سنتين قضاهما خلف القضبان ؟

انه الظلم وهو ظلمات يوم القيامة ، وقد ورد في الاثر ان الملك يدوم مع الكفر ولايدوم مع الظلم .

الكلام أعلاه ليس محلا للخلاف بين الناس ، ولايتعلق من قريب أو بعيد بحكومة أو معارضة فالكل متفقون علي قبح الظلم وعدم القبول به ، وهم وان اتفقوا نظريا على ذلك فإنهم ليس بالضرورة جادون في تنفيذه عمليا والا فما الذي يمكننا قوله في قضية من أسوأ أنواع الظلم والإستبداد السلطوي في بلادنا ؟

هل لنا أن نتصور اعتقال شخص فقط للاشتباه به؟ وان يظل هذا المشتبه به حبيسا لسنتين بلا محاكمة ثم يطلق سراحه لعدم تمكن الاتهام من تقديم أي دليل ضده؟.

الأمر ليس من وحي الخيال وانما واقع على الارض يشهد به مجتمع ولاية شرق دارفور ، وآخرون في عدة مناطق من السودان سمعوا عن تعرض المواطن ضيف الله موسي لظلم فادح من والي الولاية السيد انس عمر الذي أصدر أمراً بموجب الطواريء بتهمة الإشتباه بهذا المواطن المظلوم ، وبعد عامين صدر قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عنه واعتبرت حبسه تعسفياً، وانتهاكاً لحقوقه ، وقالت أن سلطة الطواري الممنوحة للوالي هي الحبس الإحتياطي وليس حبس العقوبة حسبما جاء في صحيفة “آخر لحظة”.

انه ظلم فادح تضج منه السموات والأراضين وهو فعل يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والانصاف ويبتعد تماما عن الإنسانية ويجعل مرتكبيه في زمرة القساة الظالمين الذين لا رحمة عندهم ولا ورع يحجزهم عن المحرمات ولا تقوي تحول بينهم وانتهاك الحرمات .

ماحدث بولاية شرق دارفور أمر بالغ الخطورة ولابد من التوقف عنده طويلا والبحث عن الأسباب التي تدفع شخصا وهو في السلطة أن يستغل مركزه ونفوذه في الأضرار بشخص آخر حتي لو كان مذنبا فكيف ان كان هذا الشخص بريئا والبلاغ ضده والقرار بحبسه فقد جاء لشبهة ثم ثبت لاحقا الخطأ الفادح الذي ارتكبه الوالي والظلم الكبير الذي تعرض له هذا المواطن البرئ ؟ انه امر لايحتمل ولايمكن السكوت عليه ولابد من الإنتباه وبوضوح الى ان الوالي لو اعتذر – ربما فعل لكننا لم نسمع به – فإن هذا لا يكفي ولايرفع المظلمة عن المواطن المسكين ولابد من إقالته فورا ان لم يكن قد استقال بالفعل .