التهم حريق هائل أكثر من (166) مليون جنيه وسلعاً غذائية وخلف (4) إصابات لمواطنين بمدينة أم دُخن بوسط دارفور، وأبلغت مصادر أن الحريق قضى على أكثر من (166) مليون جنيه و(520) جوال سكر، و(103) جوالات من الفول والسمسم واللوبيا، و(10) جوالات من الويكة والصلصة، بالإضافة إلى ثلاث عربات (كارو)، ومقتنيات شخصية ووثائق ومستندات.
وشكل معتمد أم دُخن بالإنابة عبد الله محمد حسب صحيفة آخر لحظة، لجنة لحصر الخسائر البشرية والعينية التي نجمت عن الحريق، وطالب المنظمات والوكالات العاملة بالمحلية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مساعدة المتضررين من الحريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم (166) مليون جنيه ويصيب (4) مواطنين بوسط دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.