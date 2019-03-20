الكشف عن إحصائية بعدد البلاغات والمتهمين بموجب الطوارئ خلال أسبوعين

أظهرت إحصائية بعدد البلاغات المقيدة بموجب قانون الطوارئ خلال أسبوعين في (6) ولايات (الخرطوم، الجزيرة، القضارف، البحر الأحمر، الشمالية، ونهر النيل)، تدوين (163) بلاغاً من جملة المتهمين البالغ عددهم (536) متهماً.

ووفقاً للإحصائية حسب صحيفة الإنتباهة، فقد سجلت الخرطوم أعلى معدل في عدد البلاغات المدونة بواقع (142)، تليها الجزيرة بـ(7)، نهر النيل (6)، القضارف (4)، الشمالية (4)، وأخيراً البحر الأحمر بـ(1) بلاغ فقط.

وبحسب الإحصائية فإن عدد الذين أدينوا في تلك البلاغات بلغ (150) متهماً فيما تمت تبرئة (243) وتسليم (7) (قُصر) لذويهم مع التعهد ولا يزال (136) متهماً تحت الإجراءات القضائية.

وتفاوتت الأحكام التي صدرت في البلاغات ما بين السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات وإطلاق السراح والتسليم لولي الأمر في حالة (القُصر) مع التعهد الشخصي، وسجلت الإحصائية أقصى عقوبة بالسجن 5 سنوات فيما جاءت أدناها بالسجن لـ(7) أيام، بينما بلغت أعلى عقوبة بالغرامة مبلغ (50) ألفاً وأدناها 200 جنيه سوداني، وسجلت النيابة بحسب الإحصائية (117) بلاغاً من جملة (163) بتهم حيازة وتهريب الوقود، الدقيق، النقد الأجنبي، السبائك الذهبية، بجانب بعض المواد التجارية والأجهزة الفنية وملحقاتها بالإضافة لشاحنة ومخزن السلاح بأم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)