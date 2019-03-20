“السر قدور”: (بناتي ديل لو مادخلوني الجنة تاني مافي حاجة بتدخلني ليها )

تأخر وصول منتج برنامج أغاني وأغاني السر قدور إلى السودان الذي أدى بدورة إلى تأخير تسجيلات البرنامج الرمضاني الذي يبث على فضائية النيل الأزرق، وتعود أسباب هذا التأخر بشكل مباشر إلى مشكلة خاصة بـ(جوازات كريماته)، تلك المشكلة التي تسببت في تأجيل زيارته للخرطوم .

ويحرص قدور في كل موسم للبرنامج علي اصطحاب كريماته للسودان لحضور التسجيلات، بينما يحرص على أخذ رأيهن في كل صغيرة وكبيرة خاصة بالبرنامج، وهو مالفت انتباه الكثيرين خلال الزيارات السابقة .

بالمقابل، تربط قدور بكريماته علاقة صداقة مميزة للغاية، وهو ما أكده وبحسب خرطوم ستار عدد من الفنانين، مشيرين إلى أنهم عبروا أكثر من مرة لقدور عن اعجابهم بتلك العلاقة المميزة مابينه وكريماته الثلاثة .

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على ذات السياق يفتخر قدور بكريماته في كل مكان، ويحرص على أن يتحدث عنهن متى ماسنحت له الفرصة، حتى إنه في أحد حواراته الصحفية التي اجريت معه تحدث “السر قدور” عن تلك العلاقة بالكثير من الحب، قبل أن يختتم حديثه قائلاً وهو يطلق ضحكته المجلجلة الشهيرة:” بناتي ديل لو مادخلوني الجنة تاني مافي حاجة بتدخلني ليها “ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)