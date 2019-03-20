“كمال ترباس”: فصلت علي الحاج لعدم إعترافه بالإتحاد وإساءته الدائمة

تم فصل عضو فن الغناء الشعبي “محمود علي الحاج” من عضوية المجلس الجديد لعدم إعترافه بشرعية الإتحاد الجديد ورئيسه .
ورفضه الدعوة الموجهة له لحضور الاجتماعات حسب حديث رئيس الاتحاد الجديد “كمال ترباس” قائلاً: (كنت خارج البلاد في رحلة علاج عندما إجتمعت عضوية الاتحاد التي اتخذت قرار الفصل وذلك بعد الرجوع الى الأسباب، وهي عدم إعترافه بالإتحاد الجديد وإساءته الدائمة وتغيبه عن الاجتماعات) .
مبيناً وبحسب صحيفة السوداني: (لقد ظلت لفترة طويلة أجد العذر للفنان محمود الحاج، حفاظاً على الاتحاد وتماسك أعضائيه حتى أننا سابقاً جلسنا وصافحنا وطوينا صفحة الخلافات إلا أنه عاد مؤخراً لذات المربع الأول، فكان لا بد من إتخاذ قرار حاسم وقد كان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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