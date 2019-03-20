قدم فريق عمل برنامج (أغاني أغاني) الدعوة رسمياً للفنان الشاب “محمد بشير” للمشاركة خلال النسخة القادمة من البرنامج، تلك الصفقة التي وصفها عدد من أفراد طاقم العمل بإنها ستكون (خبطة الموسم) .
فيما قام فريق العمل وفي وقت متأخر من ليلة أمس بأعتماد مشاركة الفنان الشاب “مأمون سوار الدهب”، وجاء إعتماد “مأمون” بعد تأكد عدم مشاركة “مهاب عثمان”، الذي إعتذر لأسرة البرنامج بسبب إرتباطات أخرى .
على ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة أن حرص فريق عمل البرنامج على مشاركة “محمد بشير” يعود للنجومية الطاغية التي حظى بها مؤخراً، تلك النجومية التي من شأنها أن ترفع معدل مشاهدة البرنامج بنسبة كبيرة .
أما فيما يتعلق بـ”مأمون” فمشاركته هي الثابتة، حيث شارك في نسخة سابقة وإستطاع خلالها أن يحقق نجاحاً لافتاً ويتربع على عرش النجومية المطلقة، قبل أن يختفي تماماً عهن الساحة مما دفع الكثيرين للبحث والتقصي حول إحتفائه ذاك، بينتما أشار البعض الى أن “مأمون” إعتزل الغناء لينفي وبحسب صحيفة السوداني، الفنان الشاب ذلك الخبر جملة وتفصيلاً ويؤكد مضيه قدماً في مشواره الفني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في الزمن بدل الضائع.. “محمد بشير” و”مأمون سوار الدهب” ينضمان لـ(أغاني وأغاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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