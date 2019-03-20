“صحة الخرطوم” تكشف تفاصيل جديدة بشأن “الأندومي”

قال وزارة الصحة بالخرطوم إن تحذير خبيرة التغذية بالوزارة، من الإفراط في تناول “الأندومي” هو رأي شخصي، وأضافت الوزارة في تعميم صحفي اليوم الثلاثاء، أن حديث الخبيرة لا يمثل الوزارة وإنما يمثل رأيها الشخصي .

Advertisements

وكانت خبيرة التغذية بوزراة الصحة، سوسن علي حسين، حذرت من أضرار تناول وجبة “الاندومي”، مؤكدة وبحسب صحيفة السوداني، انها تؤدي الى الاصابة بالسرطان وتعمل على الإضرار بالجهاز العصبي باتلاف خلايا الدماغ وضعف الذاكرة وضعف القدرة على التركيز بجانب الإصابة ببعض امراض الأعصاب مثل ( الزهايمر ومرض الرعاش) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)