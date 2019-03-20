وزير مالية سابق: الأعباء المالية للاحتجاجات يقدّر بـ(24) مليار جنيه

قدر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي التجاني الطيب حجم الأعباء المالية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد بـ(24) مليار جنيه سوداني، مشيراً إلى أنه في حال استمرارها ستضع موازنة 2019 في خانة عدم الواقعية.

ورسم الدكتور التجاني الطيب حسب صحيفة الإنتباهة، واقعاً مظلماً لاقتصاد البلاد خلال العام الجاري، حينما قال (الوضع الاقتصادي في 2019 سيكون في غاية الصعوبة وانعكاس ذلك على الموازنة العامة سيكون كارثياً)، وتأسف “التجاني” على عدم تكفل الحكومة بشرح المشكلة الأساسية لانعدام السيولة في البنوك، وقال (للأسف الحكومة لم تشرح للرأي العام حتى الآن ما هي المشكلة أساساً، وبالتالي علاجها لأزمة السيولة يكاد يكون علاجاً بالأعشاب)، ونبه إلى أن الحكومة تتكتم على تعثر البنوك، ما جعل الأزمة تتفاقم وتستعصي على الحل، ولفت إلى أن أزمة السيولة أعمق من مجرد طباعة فئات نقدية جديدة، وأضاف بالقول (الحكومة تعتقد بأن رفع قيمة الفئات سيحل المشكلة، مثلاً في عام 2018م زادت الحكومة الكتلة النقدية بنسبة 92%، وهذا لم يحصل لا في تاريخ السودان ولا تاريخ الاقتصادات التي توجد حول السودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)