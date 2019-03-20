الناجي عبدالله: التغيير لا يصنعه “الرجرجة والدهماء”

دعا القيادي الشاب بحزب المؤتمر الشعبي، الناجي عبدالله، طلاب وشباب الإسلاميين لإسقاط كل المسميات والجلوس معاً لإنجاز التغيير عبر شورى حقيقية بلا خيانة ولا ضغوط أو نظر لكرسي لأختيار قيادة .

وقال الناجي لدى مخاطبته إحتفال طلاب الوطني بمناسبة إحياء ذكرى معركة الميل (40) وسط حضور حاشد للمجاهدين بالخرطوم أمس، “إن الفساد الذي كثر بالبر والبحر بما كسبت أيدينا لا يعطينا العذر في أن نشد همتنا وننهض للمرحلة القادمة” .

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مشيراً الى إن التحدي القادم أكبر “وأقروها صاح”، مؤكداً على أن التغيير مطلوب ولكنه ليس بتغيير من سماهم “الرجرجة والدهماء والمرجفين في المدينة”، وأشار الى أن التغيير ينجز من قبلهم عبر شورى حقيقية من داخل قاعة الشهيد الزبير بلا ضغوط أو خيانة أو نظر لكرسي يتم من خلاله اختيار قيادة (ونرمي قدام) .

وليس تغييراً مفروضاً من أمريكا أو الأقليم، وقال الناجي وبحسب صحيفة السوداني، “يجب أن يتم ذلك بعيداً عن كل المسميات التي قال إنه لايجد لها أي إلتزام” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)