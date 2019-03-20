رئيس النيابة: محاكمة شخصيات مرموقة بقانون الطوارئ

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : أخبار 273 مشاهدة أكد رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم مصطفى أبشر أن النيابة ستقدم أسماء وشخصيات اقتصادية مرموقة للمحاكمة بقانون الطوارئ، في وقت رفض فيه حديث البعض بأن قانون الطوارئ موجه لملاحقة المحتجين، وقال أبشر حسب صحيفة الإنتباهة: (الطوارئ لم تفرض للمحتجين، بل لدينا إحصائية كبيرة بأسماء شخصيات اقتصادية تعمل في تجارة العملة قدمت لمحكمة الطوارئ في الأيام الماضية وصدرت في حقها أحكام قضائية)، وأردف قائلاً: (أصدرنا عقوبات متفاوتة في حق تجار العملة والمهربين ومخربي الاقتصاد)، ولم يفصح أبشر عن أسماء بعينها قدمت لمحكمة الطوارئ، بيد أنه شدد على أن الطوارئ لم تكن محصورة في ملاحقة المحتجين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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