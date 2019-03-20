بعد استغلالهم للعملة الاجنبية “المركزي” يجري تسويات مع رجال أعمال ومدير بنك شهير

كشف مسؤول بنك السودان المركزي عن تسويات أجراها البنك مع ثلاثة رجال أعمال بينهم مدير بنك شهير تجري محاكمتهم بتهم التلاعب في أموال الأدوية من النقد الأجنبي (حصائل الصادر لتمويل الأدوية) .

وقال المسؤول بوصفه شاهد إتهام عن مثوله أمام محكمة جرائم الفساد بالخرطوم أمس، إن التسويات جرت بين المتهمين والبنك، مضيفاً أن المتهم الثالث دفع ثلاثة ملايين يورو، وقدمها الشاهد للمحكمة كمستندات إتهام .

موضحاً أن البالغ عبارة عن قيمة غرامة مالية غرمها البنك للمتهم الثالث نتجية تلاعبه بحصائل الصادر بالأدوية، مبيناً أن عمليات التلاعب جرت بالإستثمارات المخصصة للسداد في القيمة الجمركية للأدوية المستوردة .

Advertisements

وكشف وبحسب صحيفة السوداني، أن المتهم الثالث قدم مستندات وعقودات حكومية متعلقة بإستيراد الأدوية، مشيراً الى إن البنك المركزي قد حرم المتهمين من صرف حصائل الصادرات بعد المخالفات التي ارتكبوها مستغلين العملة الأجنبية التي منحت لجلب الأدوية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)