أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 348 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الأمة الهلالية تترقب اليوم قرعة الكونفدرالية * الأزرق يستأنف تدريباته بدون الدوليين.. استقبال خاص لسليم ورئيس النادي يجتمع بالجهازين الإداري والفني * تطورات خطيرة في أزمة الاتحاد.. والوسيط والتأهيلي مهددان بالتجميد بأمر شداد * الاتحاد العربي يفاجئ المريخ ويرفض إضافة الرباعي * منتخبنا الأولمبي ينازل نظيره الكيني اليوم بالمريخ.. والأحمر يواجه فاسيل الإثيوبي * مدرب قورماهيا يشكو من الضائقة المالية قبل جولة ربع النهائي * على ذمة الصحافة المغربية: رئيس الاتحاد الأفريقي متهم بقضايا فساد مالي Advertisements صحيفة الصدى: * محمد الشيخ: أزمة السماني انتهت إلى غير رجعة واللاعب يغادر اليوم إلى أثيوبيا * المريخ يستهل تجاربه الودية يواجه فاسيل كايتيما متصدر الدوري عصر اليوم * أزمة جديدة في اتحاد الكرة بسبب كاميرات مراقبة * العجب وأمير كمال وماريوس ينضمون لمعسكر الأحمر بأديس * تألق لافت للغربال والعقرب في مران المريخ * الاتحاد العربي يعتذر عن طلب المريخ بإضافة لاعبين * سكرتير هلال الفاشر: عشوائية اتحاد الكرة أنهكتنا مالياً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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