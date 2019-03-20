تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الوطن * (1.2) مليار جنيه من العملة الجديدة لتوفير الجديدة لتوفير السيولة النقدية * “163” بلاغاً ضد “500” متهم في محاكم الطوارئ * الحكومة تقلل من إجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس صحيفة مصادر * الحكومة تقلل من إجتماعات (نداء السودان) بباريس * معلومات مثيرة في قضية التلاعب بالأدوية * الحكومة: إجتماعات باريس بن تؤثر في شئ صحيفة المجهر * شرطة “نيويورك” تحقق في مهاجمة محتجين سودانيين لـ(3) عضوات من وفد نسوي * وصول شحنة نقود بقيمة (1.2) مليار جنيه بعد طباعتها بالخارج صحيفة السوداني * وصول شحنة نقود تمت طباعتها بالخارج وإستلام (2.5) مليار جنيه قريباً * إجتماع حاشد للمجاهدين والناجي عبدالله يدعو شباب الإسلاميين للوحدة * “المركزي”: تسويات مع رجال أعمال في قضية الأدوية * تفاصيل بلاغات الطوارئ بـ(6) ولايات صحيفة آخر لحظة Advertisements * وزير النفط لـ(آخر لحظة): أنا متفائل وأزمة الوقود لن تتكرر * الإصلاح الآن يطالببحل الحكومة وإقالة إيلا * وصول شحنة نقود سودانية من الخارج صحيفة الصيحة * (هارون) يصل الدوحة لإجرلااء مشاورات مع حركات دارفور * وصول (1.2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج * السجن المؤبد لـ(12) من مهربي البشر بكسلا صحيفة الإنتباهة * محاكمة شخصيات مرموقة بقانون الطجوارئ * وزير مالية سابق: الأعباء المالية للإحتجاجات تهدد الميزانية * مصر تطرح منطقتين للتنقيب عن النفط في حلايب صحيفة الدار * (شروم) يعترف للمحكمة بتصوير مقاطع الفيديو عبر الوسائط لتهديد الشعب السوداني * (الدار) تكشف حقيقة الفيديو الكاذب بمقابر شمبات وتؤكد غرق نظامي بالدعم السريع * مصرع وأصابة “13” شخصاً من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق بارا أم درمان * وصول شحنة نقود بقيمة (1.2) مليار جنيه تمت طبياعتها بالخارج * اليوم لطلاب شهادة الاساس: امتحان نحن والعالم المعاصر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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