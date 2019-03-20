امين عام إتحاد المرأة : قضايا الطفولة لاتنفصل عن المرأة

قطعت الامين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية احلام محمد ابراهيم بان قضايا الطفولة لاتنفصل عن قضايا المرأة وكشفت عن اهداف مشتركة مع منظمة اليونيسف واعلنت استعدادهم لشراكات واسعة لتحقيق الاهداف المشتركة.

وبشرت أحلام خلال إجتماع مشترك عقد مع مجلس الطفولة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بمشروعات مرتقبة للمرأة خلال الفترة المقبلة وأكدت أن قضايا المرأة تمثل أولوية قصوي.

من جانبها ابدت الامين العام لمجلس الطفولة سعادتها بتقديم الاتحاد العام للمراةالسوانية شريكا استراتيجيا لتنفيذ مشروعتنا المستمرة مع اليونسيف وأعلنت عن تضافر الجهود لانجاز المزيد من المشروعات بشراكة واسعة ولاسيما للاتحاد فروع فاعلة وقوية ومدركة لاهدافها منتشرة في كل ولايات السودان.

من جهتها أشارت أخصائي الشراكات العامة والعلاقات الحكومية بصندوق الأمم المتحدة للطفولة شيماء دانشجو للشراكات الفاعلة مع المجلس القومي للطفولة واعربت عن الاستعداد التام لمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق الاهداف المشتركة.