والي النيل الأبيض يوجه ديوان الزكاة بالايفاء بمتطلبات معاش الناس

والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت ديوان الزكاه بالولاية بدعم الشرائح الضعيفه والإيفاء بمتطلبات معاش الناس.

واشار بخيت للدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاه في دعم الشرائح الضعيفه وانقاذ المشروعات الخدمية الضروريه للمحتاجين.

وأشار بخيت خلال لقائه محمد احمد عبدالله امين ديوان الزكاه بالولاية لجملة من المشروعات التي وجدت الاهتمام من قبل الديوان ووجه بضرورة تركيز العمل في الفتره المقبله لمعاش الناس وتوفير متطلباتهم ودعم جهود حكومة الولاية في تكملة البرامج الخدمية المختلفه

واكد علي ضرورة الالتزام بموجهات رئيس الجمهورية في دعم السلع الاساسيه لتحقيق الأمن والاستقرار بجميع مناحي الحياه بالولاية.

من جانبه اوضح امين ديوان الزكاه بالولاية أن لقائهم مع الوالي تم من خلاله شرح عمل الديوان في مجال المشروعات بجانب الشرائح المستهدفة واللجان القاعديه للزكاة وعمل الجبايه وأكد التزامهم بكافة موجهات رئيس الجمهورية فيما يختص بمعاش الناس ودعم السلع الضروريه والشرائح الضعيفه.