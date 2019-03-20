وزارة الصحة بشمال دارفور تسير قافلة طبية كبري للعائدين الي امبرو

سيرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور ممثلة في ادارة الطب العلاجي أمس قافلة صحية كبري الي رئاسة محلية امبرو قرية (شقيق كرو) الواقعة في الاتجاه الشمال الشرقي من رئاسة المحلية.

وضم القافلة عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتقنين بالاضافه الي الادوية والمعدات وتشتمل علي اجراء عمليات الفحص والكشف والعلاج في مختلف التخصصات.

والتقي وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا "مروان التجاني الطيب"، صباح الاثنين في مكتبه برئاسة الوزارة بالدكتور "سليمان مصطفي" مدير ادارة الطب العلاجي بالوزارة.

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حيث بحث اللقاء العديد من البرامج والمشروعات المتعلقة بإدارته والترتيبات الجارية لتسير قوافل علاجية مماثلة الي المحليات الاخري.

وقال مصطفي في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الولاية تعد واحدة من اكبر الولايات وهي محتاجة للكثير من القوافل الصحية لمساعدة العائدين طواعية الي مناطقهم التي فروا منها ابان اندلاع الازمة دارفور وكشف عن قافلة علاجية اخري ستسيرها الوزارة خلال الايام المقبلة بالتسيق والتعاون مع مؤسسة "البصر" الخيرية الي منطقة ودعه التابعة لمحلية كلمندوا وذكر مصطفي في حديثه ان هذه القوافل جميعها تاتي في اطار الخطة العامه التي وضعتها الوزارة لمساعدة العائدين طواعية ودعم المساكين والفقراء.

مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المقدرة من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا مروان التجاني الطيب والوالي الولاية الفريق ركن النعيم خضر مرسال في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الرامية لدعم العائدين وتخفيف اعباء المعيشه.