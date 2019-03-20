حريق بمحلية اللعيت يقضي على اكثر من مائة منزل

اندلع حريق هائل ظهر أمس (الثلاثاء)، بقرية أم قلة التابعة لمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور والتي تبعد 8 كلم غرب من رئاسة المحلية وأدى الى احتراق أكثر من 100منزل بالكامل وكميات من المواد الغذائية.

وجاء الحريق بعد يومين فقط من وصول عربة الإطفاء الوحيدة الى الرئاسة والتي تعذر وصولها الى منطقة الحادث.

وقال شاهد عيان من سكان القرية الذي يعمل صحفيا يدعي محمد فضل ل(مركز الفاشر للخدمات الصحفية)، إن اشتداد الرياح وعدم وصول عربة الإطفاء قد أديا الى تمدد ألسنة اللهب واشتعال النيران بسرعة كبيرة في المنازل التي يتم بناؤها بالمواد المحلية.

مضيفا (محمد)، أن الحريق لم يتسبب في حدوث خسائر بشرية؛ غير أنها خلفت خسائر مالية كبيرة تقدر إجمالا بأكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات.

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مبينا (فضل)، أن تلك الخسائر تمثلت في مخزون المواطنين من المنتوجات الزراعية الاقتصادية للموسم الحالي والمتمثلة في الدخن والفول السوداني وحب البطيخ.

ودعا( فضل)، الجهات الحكومية والخيرية الى الإسراع في مد يد المساعدة للأسر المتضررة التي قال إنها باتت في العراء تماما.

الجدير بالذكر أن الحريق قد شب في قرية أم قلة؛ متزامنا مع زيارة كان يقوم بها المدير التنفيذي للمحلية إبراهيم حسب الدائم الى إحدى القرى المجاورة للقرية المنكوبة.

حيث كان المواطنون في عمليات الإطفاء يدويا، ويذكر كذلك أن حاضرة محلية اللعيت والقرى التابعة لها ظلت تشهد حالات متكررة من الحرائق في مواسم الصيف؛ مما يؤدي الى وقوع أضرار كبيرة.