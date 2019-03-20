الترامبية خطر يجب التصدي له .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

المجزرة البشعة التي وقعت الجمعة الماضية في نيوزيلندا ابانت مدى التطرف والعنصرية القبيحة التي يعيشها البعض ممن اصطلح عليهم بدعاة القومية البيضاء وهم الذين يرفضون بشكل واضح استقبال بلدانهم للمهاجرين بل وحتي انتشار المسلمين من بني وطنهم وهم نفسهم الذين يرفعون الراية التي يطرحها ترامب وتتبني الحرب على كل المهاجرين .

بعض المحللين يرون أن انسب اسم لهذه الحالة أو لنقل انسب وصف لها هو الترامبية نسبة للرجل العنصري الاول في المجتمعات الغربية الذي ابتدر حملته الانتخابية بالتحريض على المهاجرين والملونين بشكل عام واتبع القول بالفعل عندما نفذ بعض وعوده وهو في سدة الرئاسة .

صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن بعض الساسة في الغرب ساعدوا على نمو حركة اليمين المتطرف التي تسهم يوماً بعد آخر في زيادة الانقسام في المجتمع، بدلاً من أن يكون لهم دور في منعه، خاصة في أوقات الحرب والغضب.

الصحيفة البريطانية قالت إن المسلمين لايشكلون في نيوزلندا اكثر من 1٪ من مجموع السكان لكن المجتمع تحرك ككل وتعاطف مع الضحايا ورفض الجريمة مما يعني أن اليمين المتطرف لايمكن أن يلقي ترحيبا في البلد ولاتتوفر له حاضنة اجتماعية بالطبع .

الساسة الغربيون وهم يغذون اليمين المتطرف بخطاباتهم التحريضية الإرهابية عليهم أن يبتدروا حملات واسعة لبيان خطورة الكراهية وأهمية ان يقف الكل ضد الإرهاب ، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية والسياسية لبرامجهم الانتخابية التي يطرحونها ارضاء لليمين وسعيا لكسب اصوات في السباق الانتخابي لان هذا الإرهاب الذي يضرب الأبرياء ويهدم اس التعايش السلمي ويحترم المواطنة إنما يتغذي هذا الإرهاب ويقوي ويجد الدعم والتأييد في خطابات هؤلاء الساسة الغير مسؤولين .

وكما يجب أن يطلع الساسة بمسؤولياتهم ويعملوا على توعية الشعوب بمخاطر الكراهية وينظفوا مجتمعاتهم من التحريض ضد الآخر أيضا على الصحافة أن تميز بين وظيفتها المشروعة في نقل المعلومة ومحاولة بعض الفاشيين من تحويلها إلى منصة لوجهات نظرهم، حيث تشير الأبحاث أن وسائل الإعلام الأمريكية ساهمت خلال عامي 2016-2018 في تضخيم رسائل الكراهية.

الغارديان كتبت : “الساسة ساهموا في خلق مثل هذه الحالة وتفشي الفكر اليميني المتطرف، فالبيض في الولايات المتحدة يعتقدون أن لديهم صوت قوي في البيت الأبيض من خلال الرئيس دونالد ترامب الذي لم يبذل كثير جهد من أجل نفي هذه الفكرة، بل لم يعمل أي شيء لمقاومة رغبة إثارة مفهوم الإسلاموفوبيا”.

وفي بريطانيا يجري تجاهل رسائل العنف التي يوجهها اليمين المتطرف منذ فترة طويلة، وهو ما يستدعي فعلاً وقفة جادة من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب الصحيفة.

وتابعت الغارديان : “لقد فهمت رئيسة وزراء نيوزيلندا طبيعة التهديد الذي تشكله هجمات المساجد على مجتمع بلدها، فهو سيعرض القيم التي يعتز بها هذا المجتمع للانهيار، فسارعت للتعبير عن تضامنها وأكدت ضرورة أن يشعر الجميع بالأمان، وأن جميع الضحايا ربما يكونوا من المهاجرين أو اللاجئين مؤكدة أن من ارتكب الجريمة إنما ارتكبها ضدنا جميعاً”.

وتختم “الغارديان” افتتاحيتها بالقول: “إن الإرهابيين يسعون لتقسيم المجتمع من خلال إشاعة الحزب والغضب، وهو ما يتطلب وقفة جماعية للتصدي لهم.