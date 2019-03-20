وقطع احمد عبد الرحمن قول كل خطيب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في كلمات كالرصاص أو قل كحمم البركان أطلق القيادي الإسلامي الكبير الأستاذ أحمد عبد الرحمن مواقف صادمة للكثيرين في الحكومة والمعارضة إذ أن الأخيرة لم تتوقع أن يصل الحال بالنظام أن يقول فيه احد الكبار وقادة الحركة الإسلامية مثل هذه الكلمات التي لم تفلح كل الجهات المعارضة مهما اجتهدت أن تصل إلى عشر معشارها ، وكانت كلماته صادمة للحكومة وانصارها باعتبار أنهم يعيشون الآن ساعة عسرة ولم يتوقعوا أن يتنكر لهم في هذا الظرف الحرج وقد ارتوى من معينهم واتتفع من خيرهم بحسب تصورهم .

الاستاذ احمد عبد الرحمن اشعل النار في معسكره وجاءت كلماته لصحيفة الجريدة حارقة لاتحتمل ، وخيل للقارئ كان الرجل يقصد في بعضها وبلا مواربة الاستاذ حسين خوجلي بعد كلماته الأخيرة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها.

أدناه مقتطفات من تلخيص متداول لحوار أجرته صحيفة الجريدة مع القيادي البارز في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الاستاذ احمد عبد الرحمن وسنقف معه في بعض المحطات تعليقا وتساؤلا بحسب ما يقتضيه الحال

قال :

* القصة باظت وأوصي الإسلاميين (يسردبو بس)!!

هل تعني أن يثبتوا للمواجهة ؟ وهل هي دعوة للتمترس خلف الحركة لمحاربة الرافضين لاستمرار حكمهم؟ أوضح يا استاذ ولاتجعل كلماتك ملتبسة فإن البيان مطلوب جدا في هذا الظرف الذي يشوبه التوتر وتكثر فيه التفسيرات الخاطئة والاتهامات الغير مؤسسة .

الحكاية صحي بايظة وعلى الإسلاميين أن يقروا بفشلهم كما ذكرت يا استاذ فأرجو أن يكون حسين خوجلي قد قرأ قولك هذا وتراجع عن قوله الشائن .

وقال :

*الخطأ التاريخي للإنقاذ انها ابتعدت عن الجماهير.

اظنك يا استاذ تعني بشكل واااضح كلام الاستاذ حسين خوجلي الذي ادعى بملئ فمه أن التيار الإسلامي العريض يمثل 98% من الشارع السوداني ، وقد كفيت بقولك هذا الناس تعب الرد عليه لكن قل لنا هذا الابتعاد عن الجماهير الى أي درجة هو ؟

قال :

* التظاهر رسالة صادقة من الشارع والشباب

اذن ليسوا جرذان ولاشذاذ آفاق ، ولاينحصر الحراك في الخطيب والدقير والبعثيين كما قال حسين أو حاول أن يصور الأمر .

وقال :

*أنا منزعج من مستقبل السودان ولازم نكون موضوعيين بعد 30 سنة لا بد من إدارة حوار مسؤول وبعد 30 سنة يجب ألا نأمن مكر الله.

قبل ثلاثين سنة وبعدها عليكم ان تنتبهوا الى أهمية المراجعة والإقرار بما تسببتم فيه لهذا الشعب الصابر ، ونراكم الى الان غير موضوعيين فاعرفوا ماذا تقولون وماذا تفعلون قال :

*ما بنصدق ان الرئيس ترك الحزب ، وان المؤتمر الوطني ليس الحاكم الان ، كلام زي دا ما في .

ولنا ان نسالك يا استاذ ايعني قولك هذا الاختلاف مع الدكتور أمين حسن عمر والدكتور قطبي المهدي وغيرهما ممن لا يرى رايك ولا يقول بقولك

قال :

* الخطأ التاريخي للإنقاذ استغنت عن الرأي الآخر وتقدم المنافقون في صفها الأول..

لو لم تقل الا هذه الجملة لكانت كافية ولا مجال لاي شخص مهما عظم شأنه وعلا قدره أن يحدثنا عن الثورة والتغيير الذي تتشده والقيم التي تدعو إليها طالما أن المنافقين يتقدمون صفوفها .

قال :

* اشتغلنا بتفكيك الجبهة الداخلية بدون فائدة من ذلك وفرتقنا الأحزاب بقصر نظر عجيب وعجزنا عن تحقيق وحدة وطنية معقولة مع بقية السودانيين، وتعاملنا بطريقة غير مسؤولة مع ثوابت سودانية، طريقة بها عدم أمانة وفهم لطبيعة المكون السوداني فتعاملنا مع قطاعات ضخمة بولائها القبلي والجهوي وكان تعامل غير مسؤول للقضايا الوطنية

المعارضة مهما اجتهدت ونجحت في كسب ود الجماهير وانفضاضهم عن صف الحكومة فإنها لا تصل إلى عشر معشار ماعبر عنه الشيخ احمد عبد الرحمن ورسمه بكلماته القليلة هذه التي تفوق اي خطابات وبرامج تعبوية تسجلها المعارضة ويكفي الإسلاميين أن يسمعوا الشيخ احمد عبد الرحمن ليعرفوا من هم واين هم .

قال :

الواحد يخجل لحقيقة اننا ما قدرنا نوفر الحاجات الضرورية للانسان السوداني بعد كل تلك السنين ونحن حاكمين..

الحمد لله انك عاقل ولم تكن كاولئك الممتنين على شعبهم ممن فقدوا الحياء ولم يستحقوا الاحترام .

انها وقفات مع الشيخ احمد عبد الرحمن الذي قال قولا وقع كالنار على زملائه من شيوخ وشباب الحركة الإسلامية ، و قد تبدو وقفاتنا هذه غير متسقة لكنها أتت على عجالة لعلها تسهم في إيجاد تعليقات تساعد الناس على معرفة مايجري داخل الدهاليز المظلمة للإسلاميين.