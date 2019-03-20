مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين فلسطينيين اثنين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها صوبهما.

رام الله — سبوتنيك. وأكد الارتباط الفلسطيني مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي دون أن تعرف هويتهما بعد.

وكانت اندلعت مواجهات استمرت، منذ ليل أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واشتعلت المواجهات كما النار في الهشيم عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منطقة قبر يوسف شرق نابلس لتامين دخول نحو 1000 مستوطن إسرائيلي القبر.

وفتحت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب أهالي المدينة الذين اشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة. المادة السابقة عناوين الصحف عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 مارس 2019 المقالة القادمة وقطع احمد عبد الرحمن قول كل خطيب

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