عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 مارس 2019

الخليج 365: صحيفة قوون: * الأمة الهلالية تترقب اليوم قرعة الكونفدرالية * الأزرق يستأنف تدريباته بدون الدوليين.. استقبال خاص لسليم ورئيس النادي يجتمع بالجهازين الإداري والفني * تطورات خطيرة في أزمة الاتحاد.. والوسيط والتأهيلي مهددان بالتجميد بأمر شداد * الاتحاد العربي يفاجئ المريخ ويرفض إضافة الرباعي * منتخبنا الأولمبي ينازل نظيره الكيني اليوم بالمريخ.. والأحمر يواجه فاسيل الإثيوبي * مدرب قورماهيا يشكو من الضائقة المالية قبل جولة ربع النهائي * على ذمة الصحافة المغربية: رئيس الاتحاد الأفريقي متهم بقضايا فساد مالي Advertisements صحيفة الصدى: * محمد الشيخ: أزمة السماني انتهت إلى غير رجعة واللاعب يغادر اليوم إلى أثيوبيا * المريخ يستهل تجاربه الودية يواجه فاسيل كايتيما متصدر الدوري عصر اليوم * أزمة جديدة في اتحاد الكرة بسبب كاميرات مراقبة * العجب وأمير كمال وماريوس ينضمون لمعسكر الأحمر بأديس * تألق لافت للغربال والعقرب في مران المريخ * الاتحاد العربي يعتذر عن طلب المريخ بإضافة لاعبين * سكرتير هلال الفاشر: عشوائية اتحاد الكرة أنهكتنا مالياً صحيفة المشاهد

بالمستندات: الكاردينال يتحرى الكذب.. الحكومة دعمت الهلال بالمليارات.. !!

مفاجأة: لاعب كبير خارج للتو من مصحة لعلاج الادمان ويحتاج لفترة تأهيل.. !!

والٍ سابق يكرم مدرب الهلال ’’نبيل الكوكي’’ بمناسبة تأهل الفريق

الهلال يستأنف تدريباته اليوم بدون الدوليين ويفتح ملف الشرطة

الكاردينال يتجاهل ’’الطاهر يونس’’ في حديثه عن الفيتوري.. !!

فتحي بشير يكشف السر وراء انتفاضة الهلال بالكونفدرالية

موفق ومؤمن يتسلمان حافز التوقيع للهلال بمنزل الكاردينال

لاعب وسط قورماهيا الكيني يتمنى مواجهة الهلال

عودة نائب مدير الكرة بالهلال بعد رحلة استشفاء بالقاهرة

بالصور.. استقبال فخيم لخالد النقر بمطار الخرطوم

تأكيدا لانفراد ’’المشاهد’’: فشل اجتماع شداد مع لجنة المسابقات

شداد يواصل التصعيد ويؤكد: لن نسمح بالفوضى ونطالب المسابقات باعادة برمجة الوسيط والتأهيلي

المسابقات تقبل بوساطة قيادات الاتحاد وتجتمع من جديد.. !!

اعضاء المسابقات: متمسكون بحاكمية اللوائح المنظمة لعمل اللجنة

منتخبنا الأولمبي في مواجهة الكيني بملعب المريخ

السودان بالاحمر والكيني بالاخضر وروح طيبة في الاجتماع الفني

يا خبر.. ’’شداد’’ يراقب الاتحاد العام بتبديد (5) آلاف دولار… !!

’’المشاهد’’ تنفرد بالمزيد: شداد يخالف لوائح الاتحاد في شراء الكاميرات.. !!

مشاركات ساخنة في ’’قروب الاتحاد العام’’ بسبب تركيب الكاميرات.. !!

المريخ يحل ازمة السماني الصاوي واللاعب يغادر اليوم لاثيوبيا

الاتحاد العربي يعتذر عن طلب المريخ ويرفض ضم الرباعي

استياء على ’’الرشيد بدوي عبيد’’ بسبب الكاردينال ومحمد عثمان الكوارتي

اليوم الاربعاء.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

الكشف عن المنافسين المنتظرين للعرب في قرعة بطولتي أفريقيا للأندية

أمير كمال ورمضان وماريوس ينضمون لمعسكر المريخ بالحبشة

الاتحاد العام ينفي تسلمه أي خطاب عن نيجري المريخ

حسن علي عيسى يكتب: في ليلة رباعيات الخيام: هلال الألقاب يعزف موسيقي زرياب يفتح للجمال أبواب

الشاعرة ’’عفراء فتح الرحمن’’ تنضم لركب مذيعات قناة الهلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.