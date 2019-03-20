عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 20 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب

حي العرب بورتسودان يدشن إعداده بملعب امتداد ناصر استعداداً للقاء الهلال العصمي ضمن منافسة الممتاز

إسراء شيخ الدين و جهاد أحمد وأحمد الضو يحرزون الذهب في تصفيات البوتشي ضمن منافسة الأولمبياد الخاص بأبوظبي

المنتخب الأولمبي يستضيف المنتخب الأولمبي الكيني مساء اليوم باستاد المريخ

تستضيف القاهرة اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الــعنــاويـــــن الــمحــليـــــة

عند السادسة والنصف من مساء الْيَوْم :

الهلال يترقب سحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

الهلال ينتظر مواجهة احد اندية: النجم الساحلي ، قورماهيا الكيني ، حسنية اكادير المغربي

الكاف يؤكد قيام مباريات الذهاب أيام (7،6،5) أبريل ومباريات الإياب (14،13،12) ابريل

رسمياً : الكاف يقر بان الهلال حافظ على مقاعد السودان الأربع في المسابقات الأفريقية

بمشاركة (13) لاعبا فقط : الهلال يعود لإستئناف تدريباته التحضيرية بملعبه في أمدرمان

العناصر الدولية بالازرق ينضموا لتدريبات المنتخبين الأول والأولمبي

جمال سالم يلحق بمعسكر يوغندا .. وجمعة يضم لتمارين منتخب جنوب السودان

ثلاثي الهلال (نزار حامد والثعلب وسليم) ينتظم في التدريبات الجماعية

السمؤال ميرغني والصادق الفيتوري يتابعان المران من الخارج

الهلال يواصل اليوم تمارينه بأداء تمرين في الصالة

زغبير: كجيك أفضل مدرب حراس في السودان

الطريفي صديق يطالب اجانب الهلال بالقتال

فتحي بشير : معسكر الهلال بزامبيا وراء الاداء القوي والنتائج الجيدة

موفق ومؤمن يتسلمان حافز التوقيع للهلال بمنزل الكاردينال

لاعب وسط قورماهيا الكيني يتمنى مواجهة الهلال

عودة خالد النقر نائب مدير الكرة بالهلال بعد رحلة استشفاء بالقاهرة

منتخبنا الأولمبي في مواجهة الكيني بملعب المريخ

السودان بالاحمر والكيني بالاخضر وروح طيبة في الاجتماع الفني

المسابقات تقبل بوساطة قيادات الاتحاد وتجتمع من جديد

شداد يواصل التصعيد ويؤكد: لن نسمح بالفوضى ونطالب المسابقات باعادة برمجة الوسيط والتأهيلي

اعضاء المسابقات: متمسكون بحاكمية اللوائح المنظمة لعمل اللجنة

الاتحاد العربي يعتذر عن طلب المريخ ويرفض ضم الرباعي في الكشف

المريخ يحل ازمة السماني الصاوي واللاعب يغادر اليوم لاثيوبيا

الــعنــاويـــــن الــعــالميـــــة

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ميسي يغادر مران الأرجنتين مصابا

رابطة الإيطالية تعاقب إنتر ميلان بإغلاق أحد مدرجات ملعبه إثر هتافات جماهيره العنصرية

الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا في واقعة إلقاء عملة معدنية على باركلي لاعب تشيلسي

الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب إيفرتون بسبب طريقة اعتراضه على حكم المباراة

المحكمة الرياضية تؤيد استئناف سان جيرمان بشأن خرق قوانين اللعب المالي النظيف

أليجري على رأس 4 بدلاء لخلافة ساري في تشيلسي

الإصابة تُبعد فيرنانديز عن معسكر البرتغال

روبرتسون يغيب عن أسكتلندا أمام كازاخستان

اليوناني مانولاس مدافع روما يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يؤمّن راشفورد ببند قانوني

وكيل مالكوم يتحرك لمواجهة تجاهل فالفيردي

رونالدو يظهر في تدريبات البرتغال بعد غياب طويل

الْيَوْم .. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

هازارد: في الوقت الحالي لا يوجد أحد ينتظرني، وأركز مع تشيلسي

كاسياس: ميسي جعلني أفضل كحارس مرمى

حارس الأرجنتين: محظوظون بامتلاك ميسي

كلينسمان: لوف عليه أن يرحل عن ألمانيا

لوف: لا أخشى ضغوط.. ومستعد للمخاطرة الثلاثية

بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس: إيقاف رونالدو سيكون نوعا من الجنون

سولسكاير يتهم لاعبي مانشستر يونايتد بإعادة داء مورينيو

إبراهيموفيتش: السعادة وراء تجاهل مانشستر سيتي

رئيس الزمالك يتوعد حطب بمفاجأة.. ويُصعد ضد قائد الأهلي

منتخب سوريا ينفي غياب فراس الخطيب أمام العراق

مــفــكـــــرة الْــيـــــــوْمَ

تصفيات كأس إفريقيا

السودان (-- : --) كينيا

الساعة : 19:00 .. القناة : الملاعب الرياضية

كأس الكويت Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 20 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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