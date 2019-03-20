أبو شنب: خطة جديدة لجمع السلاح تستهدف تفتيش الأسواق ومعسكرات النازحين

التقى والي ولاية جنوب دارفور، الفريق ركن أحمد علي أبو شنب، بالقوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام بقاعة بيت الضيافة.
وأعلن الوالي وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن العلاقة مع المواطنين ترتبط بالحقوق والواجبات.
ودعا أبو شنب الأحزاب السياسية إلى وقوفهم مع حكومته ودعم وإنجاح برنامج عودة النازحين واستقرارهم، مضيفاً: "اجتمعنا مع قيادات النازحين بالمعسكرات وعرفنا المطلوب من الخدمات والتخطيط ووعدناهم بتوفير كل الخدمات".
وأشار الوالي، بحسب سونا، إلى تحقيق الأمن والتنمية وتوفير المياه، كاشفاً عن بداية حفر 9 آبار مياه بالولاية.
ونوه إلى أن شح الوقود والسيولة خلق إشكاليات للشركات المنفذة لمشاريع التنمية، لافتاً إلى سعيهم إلى الحل، متعهدا بتعضيد الأمن الموجود بالولاية، معلناً انطلاق خطة جديدة لحملة جمع السلاح في الأيام المقبلة، مستهدفين تفتيش الأسواق والمعسكرات.
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