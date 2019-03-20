أسوأ الصفقات هذا الموسم في البريميرليج.. تواجد رمضان صبحي ومحرز

أسوأ الصفقات هذا الموسم في البريميرليج.. رمضان صبحي ومحرز يتواجدان
اقتربت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على الانتهاء هذا الموسم، حيث يتبقى 7 جولات فقط في البريميرليج، والذي يتصدره نادي ليفربول بفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي.
وأعلنت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن التشكيلة الأسوأ في الصفقات هذا الموسم، بناءً على سعرهم في بداية الموسم.
وجاءت التشكيلة كالتالي :-
حراسة المرمى : فابري (فولهام)
خط الدفاع : دالوت (مانشستر يونايتد) - جيبسون (بيرنلي) - نافارو (واتفورد) - سويونكو (ليستر سيتي)
خط الوسط : نابي كيتا (ليفربول) - رمضان صبحي (هيدرسفيلد تاون) - رياض محرز (مانشستر سيتي) - فريد (مانشستر يونايتد)
خط الهجوم : فيدرا (بيرنلي) - بوناتيني (ولفرهامبتون)
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