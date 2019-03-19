استراليا تحجب أضخم المواقع الإلكترونية على خلفية هجوم نيوزيلندا

وأوضح التقرير أن منتديات "8شان" و"فوت" و"مدونة زيروهادج" لاقوا المصير نفسه، في حين تعتبر تلك المنتديات والمواقع الإلكترونية من الأماكن الافتراضية الأكثر زيارة واستخداماً على الانترنت.
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