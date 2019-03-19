استراليا تحجب أضخم المواقع الإلكترونية على خلفية هجوم نيوزيلندا

أطلقت السلطات في استراليا حملة حجب لمواقع إلكترونية شهيرة على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا وراح ضحيته ما يناهز 50 قتيلاً. وبحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الاسترالية، فقد شهدت الساعات الأخيرة الماضية على إغلاق كبرى منتديات الانترنت، لاسيما "4شان" الذي انتشرت منه دعوات الإرهابي قبل تنفيذ عمليته، بالإضافة إلى موقع مشاركة الفيديوهات العنيفة وغير الخاضعة للمراقبة "لايفليك". وأوضح التقرير أن منتديات "8شان" و"فوت" و"مدونة زيروهادج" لاقوا المصير نفسه، في حين تعتبر تلك المنتديات والمواقع الإلكترونية من الأماكن الافتراضية الأكثر زيارة واستخداماً على الانترنت.

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