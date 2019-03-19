رسميا.. الأهلي السعودي يعلن حجم إصابة السومة ويكشف مدة غيابه

أعلن نادي الأهلي السعودي حجم الإصابة التي تعرض لها مهاجمه السوري عمر السومة.
ونشر النادي السعودي في بيان له "أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لالتواء في الكاحل، وذلك أثناء مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الهلال يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال".
وأضاف "وأكد رئيس الجهاز البي في النادي الأهلي الدكتور حاتم جمعة حاجة الكابتن عمر السومة لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول".
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