والي جنوب كردفان يتوعد المتفلتين بالضرب "بيد من حديد"

جدد والي جنوب كردفان، الفريق أمن، أحمد إبراهيم مفضل، تأكيده على حسم التفلت والضرب بيد من حديد على كل متفلت مهما كان، مشدداً بأن أمر الطوارئ لضبط المتفلتين ولا نقبل بالتفلت، وأضاف "الحاضر يكلم الغائب".
وطالب مفضل لدى تخريجه الدفعة 32 ب من مستجدي الفرقة 14 مشاة كادوقلي الثلاثاء، بحراسة السلام، في ولاية تعيش وقفاً لإطلاق النار والبلاد تتهيأ لمرحلة السلام القادم، مؤكداً جاهزية كل القوات النظامية والاستعداد في كافة الجبهات.
وقدم الدعوة إلى حاملي السلاح بقوله: نمد أيادينا بيضاء للطرف الآخر ومرحباً بكم في ظل السلام القادم.
وأردف "نريد أن نعمل لأجل السلام والاستفادة من الخيرات لبناء الولاية والسودان، لم يعد هنالك الكثير الوقت ولابد أن نمضي لتحقيق سلام الشجعان، سلام ينتظره المواطن".
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