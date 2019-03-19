التعدين بنهر النيل…..المعدن الاصفر ما زال يغطي الارض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تُعتبر ولاية نهر النيل، مركز ثقل في إنتاج الذهب، وتملك الولاية احتياطياً ضخماً من المعدن الأصفر ما يزال أغلبه في باطن الأرض، وما تم استخراجه بالفعل لا يتجاوز ما كان متاحاً على سطح الأرض وبضعة أمتار تحتها.

وهو منتوج لا يُذكَر مقارنة بحجم الذهب الحقيقي، وبحسب الجهات المختصة، فإن أبرز المشكلات التي تعاني منها مناطق التعدين بالولاية، تزايد تهريب الذهب وصعوبة الإحاطة بالمنتج، وتدني الخدمات بالأسواق، مع نقص الجازولين، وهو المعضلة التي شكا منها كل المشتغلون في حقل التعدين التقليدي بنهر النيل.

فيما تعهدت الشركة السودانية للموارد المعدنية، وعلى لسان مديرها العام، مجاهد بلال بوضع معالجات جذرية لهذه المشكلات وتنظيم الأسواق ومدّها بالخدمات.

وعلى مدى خمسة أيام قضتها “الصيحة” هناك، برفقة وفد من الشركة السودانية للموارد المعدنية، سعينا لتلمّس قضايا ومشكلات التعدين بالولاية، وعكس هموم المعدّنين والأهالي من قاطني المناطق التي تعمل عليها شركات الامتياز، توازياً مع الرأي الرسمي للشركة وممثلي حكومة الولاية بالمحليات والمعالجات المقترحة لهذه المشكلات.

ظروف قاسية

ينشط “600” ألف شخص في “4” من محليات ولاية نهر النيل، يوجد بها عمل تعديني، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها “قاسية” متحملين البرد القارس شتاءً، ولهيب الشمس الحارقة صيفاً، بحثاً عن المعدن الأصفر، وأغلب المعدنين من فئة الشباب ممن لم يتجاوزوا العقد الثالث، وبعضهم لم يكمل العقدين من عمره، يقضون أياماً بلياليها في عمق الصحراء، حيث لا حياة ولا زرع ولا شجر، بل لا شيء سوى الرمال، وكثيراً ما تقطّعت بهم السبل في عمق الصحراء انتظاراً لجرعة ماء تروى العطش، لا يعملون متى تأتي، حيث تعمل شاحنات على نقل الماء في البراميل، ويباع البرميل بمائتي جنيه.

أما الخدمات بالأسواق فلا تتعدّى مطاعم عشوائية، ونادي مشاهدة “إن توفّر”، وبعض المحال التجارية. وتبدو الحياة هناك أصعب مما يمكن تخيّله، فالأسعار مرتفعة لحد تباع فيه قطعة الخبز الواحدة بخمسة جنيهات كاملة.

العبيدية.. أرض الذهب

يعتبر سوق العبيدية للذهب، أحد أكبر مواقع تجارة الذهب بمناطق التعدين، ويمتلك السوق الواقع في الشمال الشرقي من مدينة بربر، رؤوس أموال ضخمة ينتظر أصحابها الخدمات التي ترفع من مستواه الإنتاجي والخدمي، ويعتبر سوق العبيدية هو الأفضل من حيث بيئة العمل والخدمات، مقارنة ببقية أسواق الذهب بالولاية، ومع ذلك يعاني السوق من جملة مشكلات عديدة.

مشكلات بلا حلول

يقول عضو شعبة الطواحين بسوق العبيدية، أبو حسن عثمان، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها السوق عدم توفر حصص جازولين منتظمة، مشيراً لمناشدتهم الجهات المختصة تكراراً دون جدوى، وقال: “لم نحصد من مناشداتنا سوى الوعود”، إضافة لعدم كهربة السوق.

كاشفا عن عدم وجود مكتب من الدولة يمثل شركة “سودامين” لتوزيع الزئبق، مما فتح الباب على مصراعيه للسوق الأسود الذي يوفر الزئبق بأسعار عالية، واختلاف العوائد الجليلة بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وعدم اعتماد الإيصال المالي بين الولايتين، وغلظة تعامل موظفي الشركة السودانية للموارد المعدنية داخل السوق، لافتاً إلى أن هذا التعامل المنفّر أدى لطرد المستثمرين.

شح الجازولين يتصدر المطالب

يتفق جميع تجار الذهب والمعدنين وأصحاب الطواحين بسوق العبيدية، على انعدام الجازولين كلياً عن مواقع التعدين منذ فرض قانون الطوارئ، وحذروا من توقّف إنتاج الذهب حال عدم توفّر الجازولين لعمل الطواحين.

وأكد رئيس شعبة طواحين الذهب بالسوق، القاضي النور حسن حسين، انعدام الجازولين كلياً بمواقع التعدين، مشيراً لعدم وصول ولا “نقطة جازولين” منذ فرض قانون الطوارئ.

وحذر من توقف كلي لإنتاج الذهب بسبب غياب الجازولين، لافتاً لانعدامه حتى في السوق الأسود الذي يُحاكم المتعاملون فيه وفق فرض قانون الطوارئ، وتوقع توقف العمل بالطواحين حال نفاد مخزون الجازولين قريباً، مشيرًا إلى أن السوق الأسود كان السبيل الوحيد لحصول أصحاب الطواحين على الوقود، وأكد استعداد طالبي الوقود لشراء البرميل بـ “6” آلاف جنيه، لكنهم لا يجدونه.

وقريباً من ذلك، يشير تاجر الذهب بالسوق، مختار أبو سماح، إلى أن هذه المشكلات قلّلت كثيراً من نشاط السوق، موضحاً في حديث لـ “الصيحة”، أن الجازولين هو عصب الإنتاج، وبغيابه يتوقف الإنتاج. وبحسب مختار، فإن المشكلات لا تقتصر فقط على غياب الجازولين فحسب، بل تشمل نقص السيولة وسياسات بنك السودان المركزي، وقال إنها سبّبت الضرر لتجار الذهب والصاغة.

موضحاً أن التاجر يرضى ببيع الذهب للبنك المركزي بسعر يقل عن سعره الحقيقي، لكنه لا يحصل على المال إلا عبر الشيكات، وهو ما لا يمكّن التجار من شراء إنتاج المعدنين، وهم بدورهم ليس في قاموسهم ما يُعرف بـ “الشيك المصرفي”، وبعضهم لم يسمع به ولا يعرف عنه شيئاً.

خلال تواجدنا مع مختار بمحله التجاري في سوق العبيدية، عرض عليه أحد المعدنين “10” جرامات من الذهب، لم يستطع شراءها لعدم وجود سيولة بالمحل، رغم وجود مال كاف في حسابه البنكي، ولفت نظرنا للواقعة كمثال متخذاً منها دليلاً عملياً على المعوقات التي تواجه تجار الذهب، وزاد: كيف نستطيع شراء ذهب المعدنين بغير تمكيننا من أرصدة حساباتنا بالبنوك.

وفي ذات اللحظة، تداخل أحد التجار قاطعاً بأنه يملك في حسابه ما يفوق المليون جنيه، لكنه لا يستطيع شراء ولا جرام واحد من المعدنين، قبل أن يطالب البنك المركزي بتطبيق سياسات تساعد في زيادة الإنتاج وليس تقييده.

الشريك.. ضرر المخلفات

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وفي مناطق الشريك، التي تقع إلى الشمال الغربي من محلية بربر، على الضفة الشرقية للنيل، يوجد عدد من أسواق التعدين، وهي منطقة غنية بالذهب، لكن اكتشافه ومن ثم استخراجه لم يتجاوز بعد محطة التقليدية.

وتبدو أسواق الذهب هناك أقرب للبدائية، وتفتقر للخدمات، ويعمل المعدنون في بيئة أقل ما يقال عنها أنها “سيئة”، وتنتشر في تلك المناطق “عمالة الأطفال” في التعدين التقليدي، مما حدا بالمدير العام للشركة “مجاهد بلال” لطرح مبادرة لإكمال التعليم الأساسي للأطفال العاملين في التعدين التقليدي.

وفي منطقة “أم سرحة” التي تتبع لوحدة الشريك الإدارية، تمثلت مطالب الأهالي في إلزام شركات الامتياز العاملة بعدم إلحاق الضرر بالبيئة ومعالجة مخلفات التعدين “الكرتة”، وشكا بعض المواطنين من نفوق مواشيهم بسبب انتشار مخلفات التعدين.

هنا يشير مدير الشركة، لاتفاق مع الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم لاجراء مسح لمناطق التعدين، وتحديد الأثر البيئي، وجعل نتيجة المسح دليلاً يحدد مدى تضرُّر الإنسان والحيوان والزرع من عدمه، موضحاً أن مبادرة الشركة تهدف لتقليل عمالة الأطفال في مناطق التعدين ومساعدتهم للعودة لمقاعد الدراسة مجدداً، وإكمال مرحلة الأساس على الأقل.

وشدّد مُجاهد في اجتماع مع مواطني ومعدّني منطقة أم سرحة بابو حمد، على ضرورة الحد من عمالة الأطفال في قطاع التعدين بدلاً من الدراسة، وأكد التزام الشركة بالتكفّل بإكمال التعليم الأساسي لكل طفل يعمل في التعدين.

وحذر المعدنين من إغفال معدات السلامة خاصة عند التعامل مع الزئبق، وطمأن المواطنين بعدم سماحه بأي مخالفة تسبب لهم ضرراً، ووقف أي تجاوز للوائح والقوانين، ودعاهم لتغليب المصلحة العامة وعدم اعتراض شركات الامتياز العاملة بمناطقهم.

موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين والشركات، مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والضوابط المنظمة لعمل التعدين، وتعهّد بمتابعة مطالب أهالي مناطق التعدين، وتذليل عقبات التعدين التقليدي ومواصلة جهود تنظيمه وتطوير أسواقه وتوفير الخدمات بها.

معقل التعدين العشوائي

إلى الشمال من أبو حمد، تقع منطقة “قبقبة”، وهي غنية بالذهب وتنشط في أسواقها المتناثرة أعداد كبيرة من المعدّنين، وتشتهر المنطقة بأكبر موقع للطواحين في أسواق الولاية، لكنها أيضاً أحد معاقل التعدين العشوائي، وغالبه غير مُقنن، والأخطر أنه تعدين خارج سيطرة الجهات، ويعتبر أحد العوامل المشجعة على التهريب لغياب الرقابة وصعوبة السيطرة على المنتج.

استغرق منا الوصول إلى قبقبة، من أبو حمد مسيرة ثلاث ساعات، بسيارات دفع رباعي، ولا طريق سوى الصحراء والرمال الممتدة، وهي ليس سوقاً واحداً بل تجمعات عشوائية لا رابط بينها، وتعمل فيها طواحين هوائية ولا وجود لمعالجة مخلفات التعدين. كما يحتفظ التعاملون بالأسواق بكتلة نقدية ضخمة تقدر بالملايين، لا تجد طريقاً للجهاز المصرفي، علاوة على أن عمل المعدنين خارج الرقابة، وبعيدًا عن السيطرة ما أفقد الحكومة العوائد الجليلة من الإنتاج، وهي تعادل “10%” عن كل جرام ذهب.

عقوبات رادعة للتهريب

ولما كان التهريب يعد أحد أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، فقد توعّد والي نهر النيل، الفريق الركن، الطيب المصباح، مهربي السلع والوقود والذهب، بعقوبات رادعة، وكشف عن تشكيل محاكم طوارئ بكل محليات الولاية خصيصاً لهذا الغرض. وكشف عن وجود شركات تعدين “محمية بالقانون”، وحذر شركات التعدين من إغفال المسؤولية المجتمعية.

واتهم المعدنين بالتسبّب في نقص الوقود بمواقعهم لبيعهم نصيبهم من الوقود لآخرين بأسعار أعلى.

وقال المصباح، إن الممارسات السالبة في تهريب الوقود والسلع والذهب هي السبب فيما وصل إليه الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن فرض القيادة لقانون الطوارئ يهدف لمحاربة هذه الممارسات، موضحاً أن القانون لا يُفرض إلا في حالة وجود ما يهدد اقتصاد البلاد، وهو ما حدث بالفعل.

وشدّد المصباح على محاربة التهريب بصرامة، مؤكداً الحصول على الوقود عبر البطاقات، وتدون كمية الوقود التي حصلت عليها المركبة ووجهتها حتى لا يتصرف البعض في حصتهم قبل الحصول على وقود من محطات أخرى.

وطالب شركة الموارد المعدنية بالجلوس مع المعدنين وتلمّس مشكلاتهم وتذليلها، وقطع بأن قانون الطوارئ يهدف لحفظ ممتلكات المواطنين وفرض هيبة الدولة ومحاربة الممارسات السالبة التي أضرت باقتصاد البلاد، وأكد حرص حكومة الولاية على إلزام شركات التعدين بضرورة تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية، لأنها حق من حقوق المواطنين.

تقنين التعدين العشوائي

وفي حملة لضبط أسواق التعدين، كشفت عن وجود مواقع متفرقة في “سوق قبقبة” تعمل خارج القانون، ولا تتم الإحاطة بالذهب المنتج مع عدم إمكانية السيطرة عليه فيتم تهريبه.

وكشف العقيد هاشم معاوية، مسؤول الحملة عن إغلاق “3” طواحين عشوائية، وضبط عدد من المعدنين يعملون خارح القانون. وأقر العقيد هاشم بأن أسواق الذهب العشوائية، تعتبر خارج سيطرة الجهات المختصة، ويصعب الإحاطة بالمنتج فيها من الذهب. مشيراً إلى أن هذا العمل العشوائي هو الرافد الأساسي للتهريب، ولا يدخل إنتاجه للدولة كما لا يتم تحصيل العوائد الجليلة من الذهب المنتج عشوائياً، مشيراً لإمهال المخالفين أسبوعاً لتوفيق أوضاعهم بمكتب الشركة وتسجيل نشاطهم بشكل رسمي ليعملوا بشكل قانوني.

وقال النقيب عبد العليم النو، من إدارة أمن المعادن، إن لجنة التفتيش مهمتها الطواف على الطواحين والأسواق العشوائية، واستهدفت عدداً من الأسواق وقفت خلالها على عدد من المخالفات، تمت إزالتها فوراً في السوق، وتوجيه إنذارات للمخالفين لمدة أسبوع لإزالة المواقع العشوائية، موضحاً ضبط 20 طاحونة عشوائية تمت إزالة معظمها، وأكد الاستمرار في تنفيذ هذه الحملات لضبط الفاقد في الذهب لأن معظم أصحاب الطواحين يساعدون في التهريب لغياب الرقابة والضبط، وتشمل الطواحين والصاغة خارج الاسواق لتنظيمهم، لافتاً إلى أن قانون الطوارئ ساعد في ضبط التهريب الذي أصبح وقفه ضرورة لا بد منها، لأن الذهب أصبح بديلاً للبترول، ويجب المحافظة عليه، وكان في السابق يُهرّب بكميات كبيرة، وأشار لأهمية تنظيم هذه الموارد بإنشاء أسواق نموذجية.