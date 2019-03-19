إدانة العنف .. يا معارضة.. بقلم الهندي عز الدين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ممارسة الإرهاب المعنوي والمادي من دعاة الثورة على النظام ، داخل وخارج السودان ، كما حدث في حفل الفنان “طه سليمان” في “الهند” قبل أيام ، أو تتبع وفد نسائي سافر من الخرطوم للمشاركة في مؤتمر للمنظمات في “نيويورك” ، هو سلوك بربري مرفوض ، يسيء للشعب السوداني الكريم الفاضل ، قبل أن يسيء لرافعي شعارات التغيير والحرية والديمقراطية .
لقد تعوّد السودانيون في الخارج منذ أن عرفوا المهاجر ، على استقبال كل زائر سوداني يحل بأي دولة ، فيكرمون وفادته ، ويقدمون له كل خدمة ممكنة ، ويحملونه على أكف الراحة ، دون تمييز للونه السياسي أو قبيلته أو جهته في السودان ، والقصص والحكايات في هذا الباب لا تنقطع .
لا شك عندي أن كل قاري لهذه الكلمات من هواة الأسفار ، يحتفظ بذكريات جميلة مع سودانيين كثر قابلهم مصادفة في مدن أجنبية ، فأثبتوا بحق أنهم سودانيون أصلاء .. كرماً وسماحةً .. وشهامة .
من يتحرش بالسودانيين والسودانيات في الخارج ويتعقبهم بالكاميرات ، بسبب خلاف على موقف سياسي ، أو رداً على عنف يراه في قمع المظاهرات الأخيرة ، فليراجع هويته السودانية عدة مرات ، ثم يسأل نفسه : ( أنا سوداني ؟! دي أخلاق سودانيين .. معقولة ؟!) .
ولو أنه أجاب على نفسه بصدق وأمانة ، سيعرف فداحة الجُرم الذي ارتكبه ، غض النظر عن عقوبته في قوانين دولة الإقامة .
إن صمت قادة أحزاب المعارضة على هذه التجاوزات الخطيرة المحسوبة عليهم وعلى أحزابهم ، يمثل إشارات خضراء للجيل الجديد للاستمرار في نهج العنف اللفظي والمادي ، ما يهدد مستقبل الممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة في السودان .
سكوت سياسيين كبار في المعارضة على هذه الانحرافات ، بسبب وقوعهم في دائرة الابتزاز والتخوين والتشكيك بموالاة النظام ، هو ضعف وهوان ستكون فاتورته باهظة ونتيجته كارثية ، في المستقبل القريب ، وقد طفحت آثار هذا القبح في كل مكان خلال الثلاثة أشهر الماضية .
إننا نطالب السادة الإمام “الصادق المهدي” ، “فاروق أبوعيسى” ، “محمد مختار الخطيب” ، “عمر الدقير” و”إبراهيم الشيخ” ، بإدانة كل سلوك عنيف لفظياً ومادياً صدر من السلطة ..ومن قوى المعارضة .. على قدم المساواة .
إن سكوتكم على هذه التجاوزات ، يعني الموافقة عليها ، وتشجيعها ، وستدفعون ثمنها غالياً داخل أحزابكم .
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة العنف .. يا معارضة.. بقلم الهندي عز الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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