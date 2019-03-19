- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه ولاية القضارف، وأكد دعم الدولة للولاية بما يمكّنها من تحقيق التنمية والاستقرار وتحسين معاش الناس وتعزيز الخدمات.
وبحث ابن عوف خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء، والي القضارف، العميد أمن مبارك محمد شمت، بحسب الشروق – تنفيذ مشروع مياه الولاية، بجانب مجمل الأوضاع بالولاية، والأداء التنفيذي وسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات وفي مقدمتها مشروع مياه الولاية وطريق الفاو-المفازة -الحواتة .
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة توجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.