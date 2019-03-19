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الجبير يستقبل سفير السودان بالمملكة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية السودان المعين لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

 

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