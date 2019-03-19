وفد الكونغرس الأمريكي يُنهي زيارته للبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنهى وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتورغيتس بلراكسيس زيارته للبلاد والتي استمرت لثلاثة أيام.

ووصف محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان حسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) اليوم (الثلاثاء) زيارة وفد الكنغرس بالناجحة، متوقعاً أن يقوم الوفد بنقل رسالة إيجابية لأعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية عن الأوضاع بالسودان، مبيناً أن وفد الكونغرس وجد الأوضاع بالبلاد مختلفة عن ما كان يسمع به ويروج له الإعلام الغربي بالخارج، كاشفاً عن زيارات متبادلة بين البرلمان السوداني والكونغرس الأمريكي.

وكان وفد الكونغرس الذي زار البلاد الأيام الماضية عقد لقاءات موسعة مع رئيس وقيادات المجلس الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة ، بجانب لقاءات مع ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.

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