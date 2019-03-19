وزير الإعلام يقّلل من اجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قّللت الحكومة من اجتماعات قوى نداء السودان المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت قالت فيه إن قضايا البلاد لن تحل إلا عبر الحوار.

وقال حسن إسماعيل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة ترغب في أن تسهم المعارضة بكل مكوناتها في حلول القضايا الوطنية، مبيناً أن هذه الرغبة ليس ضعفاً منها بل إيماناً بالديمقراطية والعمل الشفاف، مؤكداً أن اجتماعات باريس لن تؤثر في شيئ، داعياً قوى المعارضة للتخلي عن الصراع وإيقاف حدة التعبئة التي تغذي البيئة السياسية بالعنف اللفظي والتي لن تزيد الأمر إلا تعقيداً .

وأكد إسماعيل ضرورة التحلي بصوت العقل بشأن القضايا الوطنية، وزاد قائلا: على المعارضة أن لا تنخدع بالدعاية السياسية المدسوسة لأنها تؤزم الوضع وتزيد حدة الاستقطاب.

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