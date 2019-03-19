“نهر النيل” تربط “المعاملات” ببطاقة التأمين الصحي

وجه والي ولاية نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح، يوم الثلاثاء، بربط جميع المعاملات للقطاع الحر بالتأمين الصحي، ودعا لضرورة الاهتمام بالأمر، وقال لن يتم إجراء أي معاملة في القطاع الزراعي أو التمويل دون بطاقة التأمين الصحي.

وخاطب المصباح الاحتفال بتوقيع عقد إدخال ٧٦٠٠ أسرة، بجانب تجديد عقد ٢٢٦٠٠ أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية، وأشار إلى ضرورة استمرار الجهود في معالجة قضايا المواطنين بالولاية.

وأكد على الدور الكبير الذي يقوم صندوق التنمية المحلية في التنمية المتوازنة، وأعلن عن تكوين آلية برئاسة وزيرة الصحة لحصر الدعم المقدم لمعاش الناس.

من جانبه، قال وزير المالية والقوى العاملة بالولاية عثمان أحمد يعقوب، إن حكومة الولاية تعمل على تحقيق خمسة أهداف أساسية على رأسها معاش الناس وزيادة الإنتاج وإصلاح الخدمة المدنية، بجانب محاربة الفساد.

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ونوه إلى إصدار خطاب ضمان من وزارته بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه لضمان اتحاد العمال بالولاية.

وأعلن يعقوب بحسب الشروق – التزامهم بتنفيذ الخطط كافة التي وضعتها حكومة الولاية، ودعا التأمين الصحي لتقديم الخدمات العلاجية في أنحاء الولاية كافة.

وبشر بزيادة المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي مئة ألف فدان، بجانب الإنتاج في التعدين والثروة الحيوانية، وأشار لوجود خبراء لإصلاح الخدمة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)