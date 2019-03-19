البرلمان: زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للبلاد ناجحة

اﺧﺘتم وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور(غيتس بلراكسيس) زيارته للبلاد والتي استمرت لثلاثة أيام.

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ووصف محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) زيارة وفد الكونغرس بالناجحة، متوقعاً أن أن يقوم الوفد بنقل رسالة إيجابية لأعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية عن الأوضاع بالسودان، مبيناً أن وفد الكونغرس وجد إن الأوضاع بالبلاد مختلفة عن ماكان يسمع به ويروج له الإعلام الغربي بالخارج، كاشفاً عن زيارات متبادلة بين البرلمان السوداني والكونغرس الأمريكي.

وكان وفد الكونغرس الذي زار البلاد الأيام الماضية قد عقد لقاءات موسعة مع رئيس وقيادات المجلس الوطني، وعدد من المسؤولين في الدولة ، بجانب لقاءات مع ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)