كبر يعلن عن خطة لتطوير مشروع الجزيرة

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، التزام الدولة بنهضة وتطوير مشروع الجزيرة، عبر تصميم برنامج وخطة ذات رؤية علمية ليواكب تطورات العصر في الزراعة، للإسهام في توفير مطلوبات البلاد من الإنتاج الزراعي.

ودعا خلال مخاطبته يوم الثلاثاء، انطلاق حصاد القمح بتفتيش شندي بقسم الهدى بمشروع الجزيرة، في مساحة 381 ألف فدان، دعا لعقد اجتماع عاجل بمكتبه الأسبوع المقبل لمناقشة السبل الكفيلة لتنفيذ الطرق الزراعية وطرق الإنتاج، وتوفير السيولة لشراء فائض القمح من المزارعين إضافة لرفع سقف التمويل الأصغر وزيادة سعر القمح .

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وطمأن نائب الرئيس بأن إنتاج الجزيرة سيؤمن الغذاء لكل السودان، وأعلن أن أولويات الدولة تتمثل في معالجة المشكلة الاقتصادية التي تحولت لمشاكل سياسية، ما يتطلب الاهتمام بالإنتاج والمنتجين من خلال تهيئة البيئة المناسبة للإنتاج في كل السودان .

وشدّد كبر بحسب الشروق – على ضرورة جمع المحصول بجهد مشترك بين الدولة والقطاع الخاص ووضعه في المكان الصحيح، وجدد التزام الدولة بتعزيز مواطن قوة الموسم الزراعي المنصرم وتلمس نقاط الضعف لمعالجتها وتصحيحها لضمان عدم تكرارها في الموسم الجديد.

من جانبه عبّر والي ولاية الجزيرة، الفريق أول ركن علي سالم، عن إشادته بمزارعي مشروع الجزيرة الذين استجابوا لنداء زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي وتجاوز كل تحديات الموسم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)