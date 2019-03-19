تطور خطير في حادثة التهجم على وفد نسوي سوداني في نيويورك

التاريخ: 19-مارس-2019
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شرعت شرطة نيويورك فى التحقيق فى حادثة التهجم التي تمت من بعض المتظاهرين السودانيين على ثلاثة من أعضاء الوفد النسوي السوداني المشارك فى اجتماعات لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي.
وبدأت شرطة نيويورك في تفريغ محتويات كاميرات المراقبة بميدان (داغ همرشولد) الذي وقع فيه حادث الاعتداء للتعرف على السودانيين المتورطين فى التهجم من خلال صورهم ومن ثم اعتقالهم تمهيداً لإجراء محاكمة وفقاً للقانون الأمريكي.
وكانت البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة قد قامت بحسب صحيفة الإنتباهة أون لاين باجراءات فتح بلاغ لدى شرطة نيويورك والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عقب الحادث مباشرة. وأفادت مصادر مقربة من السفارة السودانية أن هناك غضب واستهجان فى أوساط أعضاء السفارة وإصرار على أن لا يمر الحادث من دون محاسبة حتى لا يتكرر مرة أخرى.
جدير بالذكر أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أبدت انزعاجاً للحادث من واقع حرصها على تأمين البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة، وانطلاقاً من مبدأ الأمن للجميع المتبع فى الولايات المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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