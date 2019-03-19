أبوشنب يعلن عن حملة جديدة لجمع السلاح بجنوب دارفور

دعا والي جنوب دارفور، الفريق ركن أحمد أبوشنب، الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام، للوقوف مع حكومته لإنجاح برنامج عودة النازحين واستقرارهم، وأعلن انطلاق خطة جديدة لحملة جمع السلاح في الأيام المقبلة.

وأوضح أبوشنب خلال اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء بالقوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام بقاعة بيت الضيافة، أن حملة جمع السلاح تستهدف تفتيش الأسواق والمعسكرات.

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وتعهد الوالي بحسب الشروق – بإكمال ما بدأه الوالي السابق وزيادة والحفاظ على ما أنجز”، منوهاً إلى أن شح الوقود والسيولة خلق اشكاليات للشركات المنفذة لمشاريع التنمية، لافتاً إلى سعيهم إلى الحل، وتعهد في ذات الوقت بتعضيد الأمن الموجود بالولاية.

من جانبه عدد رئيس هيئة الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام، كمال مصطفى، دور الأحزاب السياسية في المصالحات والسلم الاجتماعي والدورة المدرسية والعودة الطوعية، مؤكداً وقوفهم وتعاونهم مع الوالي أبوشنب، لافتاً إلى الانسجام والتلاحم بينهم وحزب المؤتمر الوطني في المرحلة الفائتة، ما مكنهم من الدفع بمسيرة الولاية إلى الأمام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)