بالفيديو : شعار الاحتجاجات السودانية (تسقط بس) يتردد على قناة الهلال

استلهم مشجع هلالي شعار الاحتجاجات التي انتظمت المدن السودانية مؤخراً وهو شعار (تسقط بس) للتعبير عن فرحته بالفوز العظيم الذي حققه فريق الهلال على فريق ناكانا الزامبي بأربعة أهداف مقابل هدف قائلاً

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