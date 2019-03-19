"هازارد" يرد على انتقاله لريال مدريد بقرار صادم

خرج البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي عن صمته للحديث عن شائعات انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف.
وقال هازارد في تصريحات نشرها موقع سكواكا: في الوقت الحالي لا يجب على أحد أن ينتظرني لا يزال أمامنا شهرين مهمين هنا مع نادي تشيلسي.
وأضاف هازارد: علينا أن نفوز بالدوري الأوروبي أو يجب أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى للعب في دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد وضع هازارد على قائمة اللاعبين المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان.
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