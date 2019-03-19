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"هازارد" يرد على انتقاله لريال مدريد بقرار صادم

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خرج البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق الإنجليزي عن صمته للحديث عن شائعات انتقاله لنادي الإسباني في الصيف.

وقال هازارد في تصريحات نشرها موقع سكواكا: في الوقت الحالي لا يجب على أحد أن ينتظرني لا يزال أمامنا شهرين مهمين هنا مع نادي تشيلسي.

وأضاف هازارد: علينا أن نفوز بالدوري الأوروبي أو يجب أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى للعب في .

وكان ريال مدريد قد وضع هازارد على قائمة اللاعبين المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان.

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