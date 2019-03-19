تعرف علي مزايا الألوان وتأثيرها علي الإنسان

الألوان هي اللي بتخلي لحياتنا معنى مختلف، ممكن مثلنا تخلى يومنا مبهج و ممكن يحصل العكس و تخليه مزعج و مش خفيف. بس دايماً يبقى ليه النصيب الأكبر انه يتحكم فى مودنا و أكيد بيختلف باختلاف شخصياتنا واذواقنا . فى المقالة دى هنعرض عليكوا بعض الألوان وايه الأحاسيس اللى ممكن تحسيها لما تلبسيها

الأسود :

بيسموه "ملك الألوان"، مفيش حاجة متلقش على الأسود ومفيش مناسبة ميلقش فيها الأسود الا لو كنتى عروسة و فى يوم فرحك –مش هتلبسى اسود اكيد!- بس ممكن طبعاً تلبسيه لو هتحضرى بيه فرح / تلبسيه فى يومك العادى / تلبسيه فى البيت كبيجامة او تلبسيه ك لانجيري.

اللانجيرى الاسود من الاساسيات لو كنتى عروسة و بتجهزى او حتى بقالك كتير متجوزة ، فى منه القصير /الطويل /الشفاف او حتى يبقى معاه لون تانى فى نفس القطعة. عشان كده بنرشحلك اكثر من منتج اسود مينفعش ميكونوش مش عندك

الطويل

الشفاف

الاسود معاه لون تانى

القصير ومعاه روب

اكيد فى حاجات اكتر من كده تحبى تكون عندك على حسب زوقك و شخصيتك.

الاحمر:

لون جرىء، بيعبر عن شخصية جريئة وواثقة من نفسها. فى ناس بتخاف من انها تلبسه بس الاكيد انه يستحق المغامرة . الأحمر لون مفرح ممكن يتلبس فى المناسبات السعيدة/ البيجامات/ الفلانتين/ رأس السنة

واكيد اللانجيرى كمان . فراولاية عندها اقتراحات للانجيرى احمر ممكن تفيدك لو عايزة تشتريه فمثلاً

الطويل: مناسب ليكى و بيدى اطلالة مختلفة .

القصير: طبعاً طبعاً لازم يبقى موجود فى دولابك

قصيروطويل 21X: من باب التجديد و الخروج برا

بيجامة: محدش مش بيحب البيجامات بكل اشكالها و تصميماتها

الابيض:

لون كل المناسبات السعيدة بلا منازع ، مينفعش تفكري مرتين فى الأبيض لازم يبقى موجود عندك بكل الأشكال و دي شوية موديلات ممكن تناسبك ممكن مثلا :

بيجامة مريحة

فستان مريح

لانجيرى قصير

ابيض فى اخضر

البنفسجى :

لون اصحاب الذوق العالى ، لون مختلف و بيدى احساس بالثقة والاناقة.لون مش مرتبط بصيف او شتا و ليه درجات كتير و كلها احلى من بعض ، دى شوية مقترحات ليكى لو بتفكرى تقتنى اللون ده

لانجيرى قصير

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بنفسجى ومعاه لون تانى

الاصفر:

لون مبهج و جميل ، ليه درجات كتيرة مش كل الناس بتلبسه ف خليكى انتى المختلفة و جربيبنفسك

فستان اصفر

الاخضر :

لون السلام والهدوء النفسى ، ليه درجات كتير من الاخضر الفاتح للزيتى و غيره ، دى شوية موديلات باللون الاخضر ممكن تعجبك

لانجيرى قصير بتصميم متميز

لانجيرى بتصميم مختلف و جديد

اللون البرتقالى :

لون بيدى احساس بالحياة وكفيل انه يعدل مزاجك و يخرجك من اى مود. لدواعى رفع الروح المعنوية بنقترح عليكى المنتج ده

لانجيرى قصير

اللون الازرق:

بيدى احساس بالهدوء والصفاء ، الازرق لون بيساهم فى تقليل التوتر ، عشان كده بنشرحلك اكثر من منتج باللون الازرق و مثلا ممكن تلبسى :

بيجامة

روب

لانجيرى بتصميم انيق

طبعاً الالوان ملهاش حدود بس بالتأكيد ان التغير فى الشكل والستايل بيبتدى بأنك تلبس الوان و متخافيش من التغير اهم حاجة متكرريش نفسك ابداً!