عنكبوتة تشغل مواقع التواصل بأغنية (ما فيه حاجة بتنجدع)

شهاب محمد - الخرطوم - السوان اليوم : شغلت الفنانة المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي نون العنكبوتة – شغلت رواد المواقع بأغنية جديدة جاءت بعنوان (كسار سمح) من كلمات وألحان الشاعر عادل هنداوي حيث حازت نسب مشاهدات عالية فاقت الأربعين ألف خلال أيام. الأغنية التي جذبت إعجاب الرواد صاغها الشاعر بمفردات استمدها من اللغة الدارجة بين الشباب مثل (كسار) و(بلبش) و(منبرشة) بجانب مطلعها الذي صاغه بذات الأسلوب حيث يقول: Advertisements ما فيه حاجة بتنجدع عيون كبار ورموش غزار.. والخشيم حرزة ودع

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