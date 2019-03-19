عرض“لا يقاوم” من ريال مدريد لضم نيمار

الخليج 365 :

أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم النجم البرازيلي نيمار دا سلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال “الميركاتو الصيفي” المقبل.

ومنذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، وضعت وسائل إعلام مقربة من “النادي الملكي” اسم نيمار في مقدمة النجوم التي يستهدفها “زيزو”، لإعادة “الميرنغي” إلى منصات التتويج.

ويريد زيدان سد الفراغ الذي خلفه رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن قاد الريال للفوز بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في 5 أعوام فقط.

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وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد من النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشلسي ، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا ، أو زميله في النادي الباريسي كيليان مبابي.

وأوضحت تقارير فرنسية أن النادي الملكي يفكر في خطة جديدة ومفاجئة للظفر بخدمات البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونقلت “آس” عن موقع “لي 10 سبورت” الفرنسي، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز يخطط لتقديم عرض كبير لباريس سان جرمان. من خلال تقديم عرض مغر بإدخال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ضمن الصفقة لإغراء إدارة النادي الباريسي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن نيمار لا يزال ضمن أولويات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لكي يقوم بتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الصيف المقبل.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة التي قد يعرضها بيريز بالإضافة إلى كورتوا، لجلب نيمار إلى مدريد.