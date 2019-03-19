مبادرة تنهي أزمة قرار شداد بشأن الدوري التأهيلي

في تطورٍ مفاجئ، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن نهاية الأزمة التي نشبت مؤخرًا بشأن بطولة الدوري التأهيلي بعد مبادرة قام بها نائب رئيس الاتحاد عامر عبد الرحمن، ونائب رئيس اللجنة القانونية محمد جلال.

وألغى رئيس الاتحاد كمال شداد برمجة الدوري التأهيلي والتي كان محددًا لها الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وتمّ الاتفاق على إصدار برمجة جديدة لمنافسة الدوري التأهيلي خلال الأيام المقبلة.