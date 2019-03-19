الرئيس الأمريكي يدرس منح البرازيل امتيازات حلف الأطلسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء شعوره بـ"الفخر" على خلفية المقارنات التي تعقد بينه وبين نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، مؤكداً أنه سيدرس "بجدية شديدة" فكرة منح البرازيل امتيازات عسكرية على غرار تلك التي يحظى بها حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال ترامب لدى استقباله بولسونارو في البيت الأبيض لعقد أول اجتماع بينهما، إن البرازيل والولايات المتحدة "لم تتقاربا من قبل لهذه الدرجة"، وأنه سيدرس "على نحو جدي للغاية" إمكانية منح البلد الواقع في أمريكا الجنوبية امتيازات مماثلة لتلك التي يتمتع بها الناتو.
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