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زيدان يتحرك لضم خليفة "مودريتش" لريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان مدرب نادي الإسباني يريد التعاقد مع مواطنه أدرين رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن زيدان يرغب في التعاقد "رابيو" الذي يعاني من التجميد في باريس سان جيرمان ليكون خليفة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق المدريدي.

ويحظي ادريان رابيو باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم، الإسباني وليفربول الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.يذكر أن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يرحب بتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

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