كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع مواطنه أدرين رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت التقارير أن زيدان يرغب في التعاقد "رابيو" الذي يعاني من التجميد في باريس سان جيرمان ليكون خليفة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق المدريدي. ويحظي ادريان رابيو باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم، برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.يذكر أن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يرحب بتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يتحرك لضم خليفة "مودريتش" لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.