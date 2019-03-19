وزير الدفاع الروسي ينقل رسالة عاجلة من بوتين إلى الأسد

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أجرى زيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقل رسالته إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن شويغو بحث مع الأسد مسائل محاربة الإرهاب في سوريا وتوفير أمن المنطقة والتسوية ما بعد النزاع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو زيارة عمل الى سوريا، وعقد في دمشق مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقل له رسالة من الرئيس الروسي".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث مسائل محاربة الإرهاب، ومختلف جوانب توفير الأمن في الشرق الأوسط والتسوية ما بعد النزاع.