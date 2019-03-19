الحكومة تقلل من اجتماعات المعارضة بباريس

قال وزير الاعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، حسن إسماعيل، إن اجتماعات المعارضة المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس هذه الأيام لن تؤثر في شيء، مؤكداً أن قضايا البلاد لن تحل الا عبر الحوار، وأن الحكومة ترغب في أن تساهم المعارضة في حلول القضايا الوطنية.



وأكد "إسماعيل" تحالف نداء السودان المعارض، أن اجتماعات باريس ليست للنظر في أي حوار أو تسوية سياسية مع الحكومة، وإنما لدعم وتطوير الحراك الشعبي حتى اسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وبدأت أمس اجتماعات المعارضة بحضور قادة الحركات المسلحة وحزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني، حيث دعا وزير الاعلام، القوى المعارضة للتخلي عن الصراع و إيقاف حدة التعبئة التي تغذي البيئة السياسية بالعنف اللفظي والتي لن تزيد الأمر إلا تعقيداً.

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وقال تحالف المعارضة في بيان أن أبرز الاجندة تقييم الاوضاع السياسية في البلاد؛ ومناقشة خطط تطوير دعم الثورة، بتعزيز وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير.



وكشفت الحكومة السودانية، أن الرئيس عمر البشير؛اجرى اتصالات مع زعماء المعارضة للوصول الى تسوية سياسية.



وتشهد ولايات ومدن السودان احتجاجات شعبية واسعة دخلت شهرها الرابع؛ تطالب بتنحي الرئيس البشير عن الحكم.